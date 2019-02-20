السعودية اليوم / بلدية محافظة النعيرية تنتهي من زراعة 750 شجرة



الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واس

انتهت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في قسم الحدائق والتجميل، من أعمال زراعة 750 شجرة من أشجار الظل النافعة في المدخل الشرقي للمحافظة على طريق الدمام حفر الباطن، كما انتهت من أعمال صيانة شبكة الريّ وتسميد التربة لضمان استمرار نمو الغطاء النباتي.

يأتي ذلك وفق خطة البلدية الهادفة إلى زراعة وتنويع الأشجار الصديقة للبيئة، تماشياً مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية "كذا أحلى".

وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف الرجباني، أن البلدية انتهت من زراعة أكثر من 750 شجرة من الأشجار الصديقة للبيئة ذات الخضرة الدائمة وقليلة الاستهلاك لمياه الريّ، والتي ركزت على المدخل الشرقي للمحافظة لطريق الدمام حفر الباطن، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على استكمال إعادة تشكيل المظهر العام للبيئة الزراعية بالمحافظة من خلال العمل على تحسين وتجميل مداخل المحافظة والأحياء الداخلية.

//انتهى//

14:21ت م

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الدمام 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق20 فبراير 2019 م واسانتهت بلدية محافظة النعيرية ممثلة في قسم الحدائق والتجميل، من أعمال زراعة 750 شجرة من أشجار الظل النافعة في المدخل الشرقي للمحافظة على طريق الدمام حفر الباطن، كما انتهت من أعمال صيانة شبكة الريّ وتسميد التربة لضمان استمرار نمو الغطاء النباتي.يأتي ذلك وفق خطة البلدية الهادفة إلى زراعة وتنويع الأشجار الصديقة للبيئة، تماشياً مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية "كذا أحلى".وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف الرجباني، أن البلدية انتهت من زراعة أكثر من 750 شجرة من الأشجار الصديقة للبيئة ذات الخضرة الدائمة وقليلة الاستهلاك لمياه الريّ، والتي ركزت على المدخل الشرقي للمحافظة لطريق الدمام حفر الباطن، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على استكمال إعادة تشكيل المظهر العام للبيئة الزراعية بالمحافظة من خلال العمل على تحسين وتجميل مداخل المحافظة والأحياء الداخلية.//انتهى//14:21ت م0122

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