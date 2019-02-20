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التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الهند، اليوم، في العاصمة نيودلهي، عدداً من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.
شهد اللقاء الذي عُقد على هامش الملتقى السعودي - الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.
وأكّد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.
#ولي_العهد_في_الهند .. الوفد الإعلامي المرافق يلتقي عدداً من إعلاميي الهندوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-20
التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الهند، اليوم، في العاصمة نيودلهي، عدداً من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.
شهد اللقاء الذي عُقد على هامش الملتقى السعودي - الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.
وأكّد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
12:43 PM
اللقاء شهد بحث أهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته
التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الهند، اليوم، في العاصمة نيودلهي، عدداً من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.
شهد اللقاء الذي عُقد على هامش الملتقى السعودي - الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.
وأكّد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.
، #ولي_العهد_في_الهند .. الوفد الإعلامي المرافق يلتقي عدداً من إعلاميي الهند ،
المصدر : الخليج 365
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