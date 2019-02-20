، #ولي_العهد_في_الهند .. الوفد الإعلامي المرافق يلتقي عدداً من إعلاميي الهند ،

محمد بن مسعود - الدمام - اللقاء شهد بحث أهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته

التقى الوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لجمهورية الهند، اليوم، في العاصمة نيودلهي، عدداً من الإعلاميين في وسائل الإعلام الهندية.

شهد اللقاء الذي عُقد على هامش الملتقى السعودي - الهندي، بحث أوجه التعاون في المجالات الإعلامية، وتبادل الخبرات الإخبارية، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإعلام بمختلف منصاته.

وأكّد الجانبان أهمية التعاون الإعلامي بما يخدم العلاقات الثنائية بين المملكة والهند.