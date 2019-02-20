، رئيس أرامكو: الهند تمثّل أولوية استثمارية بـ800 ألف برميل يومياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع ارتفاعه.. و"سينغ": نتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية

قالت أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء: إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يومياً بحلول 2040.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي: "الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية".

ويشارك "الناصر" في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوماً واحداً.

ويزور ولي العهد السعودي الهند، برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات السعودية، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأضاف "الناصر" أن الهند تشتري حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً من النفط السعودي وفق "رويترز".

وقال سانجيف سينغ رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد: "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".

ومن بين المشاركين في الجلسة النقاشية أيضاً: الشركةُ السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ورابع أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم.