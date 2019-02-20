بحضور 400 رجل أعمال.. انطلاق المنتدى السعودي الهندي.. والكشف عن ما سيعلن عنه

أنطلق المنتدى السعودي- الهندي اليوم الأربعاء في نيودلهي؛ حيث يرافق وفدٌ تجاري رفيع المستوى، وليَّ العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

وتستضيف الهيئة العامة للاستثمار السعودي بالتعاون مع المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، المنتدى السعودي الهندي في نيودلهي ضمن الزيارة الرسمية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الهند.

وسيحضر المنتدى المديرون التنفيذيون في الشركات الكبرى، وكبار المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والهندي؛ حيث يُتوقع أن يشارك ما يقارب 400 رجل أعمال من السعوديين والهنود في هذا الحدث الذي سيشمل 10 ورش عمل واجتماعات ثنائية لمناقشة فرص التعاون في مجال الأعمال.

ويُنتظر أن يتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المنتدى؛ حيث تستكشف الشركات الهندية فرص النمو عبر قطاعات النمو الاستراتيجي؛ بما في ذلك البنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والتعليم والإعلام. وسيكون هناك نظرة عامة على البرنامج الوطني للتنمية الصناعية والنقل وغيرها، والتي تُعد أحد البرامج الرئيسية للرؤية السعودية 2030.

من جهتها قالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية، إنه يتوقع أن يعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ اليوم الأربعاء، استثمارات في الصندوق الوطني للاستثمار الوطني الهندي في البنية التحتية وقطاعَي الطاقة والإسكان، إلى جانب الإنتاج المشترك في مجال الدفاع، خلال زيارته الحالية التي ستركز أيضاً على مكافحة الإرهاب بشكل مشترك. ورجّحت إصدار بيان مشترك حول الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمكافحة الإرهاب على مستوى العالم.

وأضافت، أن الدفاع هو أحد المجالات التي يسعى فيها ولي العهد للشراكة مع الهند، حيث إن البلدين خلال اجتماع لجنة التعاون الدفاعي الرابعة المشتركة في الرياض الشهر الماضي، بحثا إمكانية رفع مستوى التعاون الدفاعي مع الإنتاج المشترك والتدريبات. وعقد الجانبان أخيراً اجتماعاً رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على حزمة الاستثمار، التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها اليوم، حسبما ألمح مسؤولون هنود.