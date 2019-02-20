مودي لم يكن الأول.. زعماء كسروا البروتوكول لاستقبال الأمير محمد بن سلمان

لم يكن ناريندا مودي هو الزعيم الأول الذي يكسر البروتوكول في استقبال سمو ولي العهد بالورود والاحتفاء به عند باب الطائرة، لدى وصولة العاصمة الهندية نيودلهي؛ فقد سبقه عدد من الرؤساء والملوك قرروا أن يضعوا مراسم الاستقبال التقليدية خلف ظهورهم في الترحيب بضيفهم الكبير.

وهو ما يُعد دلالة رمزية على أهميته وأهمية زيارته، وما يُكِنّه له الزعماء العالميون من تقدير ومكانة، استطاع الأمير الشاب أن يحظى بهما بفضل ما يتمتع به من شخصية كاريزمية؛ فضلاً عن نسجه لعلاقات متميزة مع قادة دول وبلدان محورية.

“بوتين” في افتتاح المونديال

كسر الرئيس الروسي البروتوكول باختيار الأمير محمد بن سلمان؛ ليجلس بجواره في افتتاح كأس العالم، وتبادل معه الدعابات والأحاديث الودية التي التقطتها كاميرات التصوير، والتي اهتمت بتسليط الكاميرا مراراً على سموه وهو يجلس بجوار “بوتين” و”إنفانتينو” رئيس “فيفا”. وجرت العادة على جلوس رؤساء الدول إلى نظرائهم من الرؤساء أو الملوك؛ ولكن قيمة الأمير الكبيرة فرضت معاملته معاملة الرؤساء.

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“السيسي” عند باب الطائرة

وفي مارس الماضي، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ولي العهد عند باب الطائرة، أثناء وصوله في زيارة رسمية للقاهرة؛ حيث قطع الرئيس المصري المسافة من الموقع المحدد له في مطار القاهرة الدولي، وتوجه لاستقبال الضيف الكبير عند سلم الطائرة؛ في سابقة هي الأولى من نوعها في استقبال الرؤساء المصريين لضيوفهم.

مأدبة “إليزابيث”

خرقاً للبروتوكول، استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ولي العهد أثناء زيارته لبريطانيا، وأقامت مأدبة غداء على شرفه، وهذا تكريم لا يحظى به سوى رؤساء الدول.

“ترامب” يكررها

وهو الأمر الذي كرره أيضاً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإقامة مأدبة غداء على شرف ولي العهد؛ علماً بأن العادة جرت على أن يتم هذا الإجراء فقط لقادة الدول.