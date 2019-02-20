الجوازات تجيب عن استفسار خاص بهروب عاملة

كشفت الإدارة العامة للجوازات عن الإجراءات التي يجب اتخاذها، في حالة هروب ” عاملة ”. وقالت ”الجوازات” عن هذه الإجراءات: ” يتم تسليم هوية مقيم جواز السفر لدى إدارة الوافدين؛ بعد ٣ أشهر من إتمام البلاغ عن طريق أبشر”.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ” مغرد ” مفاده: ” بلغت عن هروب عن العامله عن طريق أبشر، ووصلتني رساله برقم البلاغ، هل هناك إجراءات آخرى أعملها أم أكتفي بالبلاغ عن طريق أبشر ” .

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