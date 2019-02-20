بالفيديو.. ولي العهد: كثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين

نشرت وسائل إعلام هندية مقطع فيديو لتصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى وصوله القصر الرئاسي في نيودلهي؛ حيث قال سموه: إن العلاقات قوية بين الهند والسعودية، وهناك الكثير من السعوديين يعملون في الهند منذ مئات السنين، والمواطنون الهنود كان لهم دور في بناء المملكة على مدى 70 عاماً.

وأضاف سموه، أن الهدف من الزيارة هو تقوية العلاقات بين البلدين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل مساء أمس، إلى نيودلهي، في زيارة رسمية لجمهورية الهند، وكان في استقباله لدى وصوله مطار قاعدة تكنكل العسكرية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.