كشفت مصادر مطلعة، عن بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، على أن تصل أو دفعة قبل شهر رمضان المقبل.
وأوضحت المصادر أن فاتورة الاستقدام لم تحدد حتى الآن، إلا أنها رجحت أن تكون كلفة الاستقدام بين 7.5 ألف – 8 آلاف ريال.
وبينت أن غالبية مكاتب الاستقدام الوطنية انتهت من التعاقد مع مكاتب التعاقدات في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”، لافتة وفقا لـ”عكاظ” إلى أن السلطات الإثيوبية تشترط شهادة حسن السيرة والسلوك من خلال التوثيق من الأجهزة الأمنية، إضافة إلى توفير سكن لإيواء العمالة المنزلية بعد وصولها إلى المملكة.
وأشارت إلى أن أقصى مدة لوصول العمالة المنزلية بعد انتهاء جميع الإجراءات النظامية لن يتجاوز 60 يوما، وأن غالبية إجراءات معاملات الاستقدام ستتم في السفارة الإثيوبية في الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية.. تعرف على التكلفة المتوقعة وموعد وصول أول دفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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