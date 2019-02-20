ليلى اسكندر تخرج عن صمتها وتهاجم إحدى متابعيها

ردت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر على تعليق قاسٍ من إحدى متابعتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل حاسم.

وقالت ليلي اسكندر، موجهة الحديث لمتابعتها: ": برفع فيك بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين. كنت أسكت كتير على ناس مثلك، بس خلق خلص لازم تنسجنوا".

وتابعت: "ما رح يفيدك الكره، راح يرجعلك.. الكره لن يفيدك بالحياة. صدقني الكره بيرجعلك وبس. كفى استهزاءً بمشاعرنا".

وولدت اللبنانية ليلى اسكندر في بلدة القبيات قضاء الشمال، والدها هو اللواء لويس يوسف اسكندر وأمها هي المحامية الشيخة سامية الشيخ جوزيف الخوري.

وشاركت عام 2004 في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط، وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية "إنسان" للأمم المتحدة الأمريكية وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو "لبنان" في 2006.

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وتم اختيار ليلى اسكندر من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة في عام 2006، أما في العام 2007 فأطلقت ليلى اسكندر أولى أغنياتها الخليجية “موتني حب كلام” من ألحان فهد الناصر وتوزيع ميشيل فاضل، ثم في عام 2008 شاركت ليلى اسكندر في فعاليات مهرجان درج الثقافة بالجميزه ولعبت دور البطولة في مسرحية "أوديب" من إخراج جرار أفدسيان.

وأطلقت ليلى اسكندر في عام 2009 ثاني عمل مصور من إخراج ليال راجحة لأغنية “السالفة وما فيها”، وهي من كلمات عبد الله الشامسي وألحان فايز السعيد.

ولعبت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر عام 2012 دور بطولة في مسلسل "لعبة المرأة رجل"، لتطلق في عام 2013 أغنيتها السنجل "اقعد مكانك".

المصدر: المواطن