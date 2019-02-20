

شهدت قضية المسن المشهور المتهم بالتحرش بممرضة تعمل في مستشفى القنفذة العام، تطورات جديدة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من الجهات الأمنية، بعد 24 ساعة من الحادثة.

وأكد أقارب المسن المتحرش -بحسب سبق-، أنه “شخص يعتبر في حكم الجاهل لأنه لا يعي تصرفاته”، فيما أكد آخرون أنه ناقص عقل، وأصبح ضحية ضعاف النفوس الذين يدفعونه لمثل تلك التصرفات المشينة لهدف السخرية والفكاهة.

وناشد أقارب المتحرش الجهات المعنية فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرُّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيًا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوِّره لغرض الإساءة والسخرية.

وفي ذات السياق، استدعت “الصحة” الممرضة، وحققت معها بخصوص الحادثة؛ إذ تم تداول معلومات أنها طلبت وبعض زميلاتها التصوير مع المسن.

وكانت مصادر خاصة، أكدت لصحيفة “المرصد”، قبل ساعات، أن الجهات الأمنية أوقفت المسن المتحرش، على خلفية الفيديو المتداول له وهو يقوم بحركة غير لائقة مع ممرضة في المستشفى.



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كانت هذه تفاصيل خبر أقارب “المسن الشهير” المتحرش بـ《ممرضة》 يكشفون مفاجآت قد تغير مسار القضية.. بعد القبض عليه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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