«المجماج» يهدي السفير البريطاني نسخة من «القرآن الكريم»

استقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد المجماج بمكتبه ببريدة، سفير بريطانيا لدى المملكة سايمون كوليس، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وقدَّم «المجماج» شكره للسفير البريطاني على مبادرته بزيارة الفرع، مقدمًا له نسخة من «القرآن الكريم» من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية للسفير.

واستمع السفير البريطاني إلى شرحٍ لأهم أعمال الوزارة وفروعها التي تختصّ بخدمة بيوت الله، وتوجيه الناس وتوعيتهم في أمور دينهم ودنياهم، وبخاصة ما يتعلق بتبصير الناس حول وسطية الدين الإسلامي الحنيف وسماحته، وأنّه دين ينبذ الإرهاب والفكر الضال والتطرف، ويدعو للتسامح، وما تقوم به الوزارة وفروعها حيال نشر منهج الوسطية والتسامح والاعتدال، وترسيخه بين أطياف المجتمع، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وقيادتها في هذا المجال.

وكان الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، قد استقبل السفير البريطاني، أمس الثلاثاء بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة.

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ورحَّب الأمير فيصل بالسفير، مشيدًا بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة السعودية والمملكة المتحدة, متمنيًّا له طيب الإقامة بالمنطقة خلال زيارته لها.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودّية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث أشاد السفير سايمون كوليس بالتطور الذي تشهده منطقة القصيم، وما تحتضنه من مواقع سياحية وتاريخية، مقدمًا شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال، متمنيًّا له التوفيق وللمملكة التقدم والازدهار في كافة المجالات.

وفي مطلع فبراير الجاري، استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بديوان الوزارة، السفير البريطاني سايمون كوليز؛ حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز آليات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر هذا اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد.