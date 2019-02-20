شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الشورى» يلتقي محمد بن راشد.. ويشيد بالتجربة البرلمانية الإماراتية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أمس (الثلاثاء) في دبي، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ونقل آل الشيخ لمحمد بن راشد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له ولقيادة الإمارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق اطراد التقدم والرخاء.

ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وأكد أهمية دور مجالس النواب والشورى في دول المنطقة والعالم في تعزيز التقارب بين الشعوب من أجل العمل والتعاون بينها لتحقيق الأهداف التي يتطلع لها الجميع.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة التي تعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الإمارات الشقيقة.

حضر الاستقبال رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي وأعضاء وفد مجلس الشورى الدكتور عبدالله العتيبي والدكتورة نورة المري وجمال الفاخري والدكتورة حنان الأحمدي.

كما حضره عدد من أعضاء وعضوات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات.