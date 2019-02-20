شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يستعرض تطوير العلاقات مع وزيرة خارجية الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيودلهي) التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في نيودلهي اليوم (الأربعاء) وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج. التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته في نيودلهي اليوم (الأربعاء) وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة. حضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي.



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