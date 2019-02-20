السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - أبها أطلق رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ أمس, مبادرة استقبال الطلبات إلكترونيا عبر الرابط rem.ram.gov.sa/etm لتنتهي بذلك المعاملات الورقية في خطوة للتسهيل على المراجعين وضمان سرعة العمل . وتمكن الخطوة المراجعين من استخدام الوسائط التقنية " الهواتف الذكية والأجهزة الحاسوبية " في إتمام مختلف المعاملات ،فيما تواصل مراكز استقبال الجمهور وبرنامج بلدي وخدمة 940 تقديم خدماتها . وأكد رئيس بلدية رجال ألمع أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لأهداف ومبادرات التحول الوطني للقطاع البلدي وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية رجال ألمع تلغي استقبال الطلبات الورقية وتتحول للتعامل الإلكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.