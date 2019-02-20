وزارتا الشؤون الإسلامية والعمل بالشرقية يناقشان التعاون المشترك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدمام

عقد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية عمر بن فيصل الدويش يوم أمس الأول، اجتماعاً مشتركاً مع وفد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بمقر الفرع بمدينة الدمام.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك، في إطار التمهيد للتوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين، في مجال الخدمات المجتمعية والتوعوية بالمنطقة الشرقية، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

حضر الاجتماع مساعد المدير العام لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد علي الغامدي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالدمام أحمد المهاشير.