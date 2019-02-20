تعليم المدينة المنورة ينظّم برنامج "ريالي" للوعي المالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نظمت إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس, البرنامج التدريبي "ريالي" للوعي المالي، لتأهيل 275 من رواد ورائدات النشاط, والمعلمين والمعلمات بأهداف البرنامج.
ويهدف البرنامج الذي استضافته جامعة طيبة إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب والطالبات والمجتمع بشكل عام, بوصفه خدمة مجتمعية لرفع الوعي المالي وتنمية مهارات ريادة الأعمال, وتعزيز المعرفة التي تمكّن الطلبة من مواجهة مسؤولياتهم المالية.
ويستهدف البرنامج الذي يقام في إطار الشراكة بين وزارة التعليم وشركة "سدكو" طلاب مراحل الصفوف الابتدائية والعليا, وطلاب المرحلة الثانوية والجامعية.
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