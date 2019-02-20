وزير العمل يجتمع برجال الأعمال في منطقة القصيم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير العمل و التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في اللقاء المفتوح مع رجال الأعمال بغرفة القصيم ، أمس، أن الوزارة انطلقت وفق استراتيجيتها على تعزيز الشراكات والتكامل مع قطاع الأعمال لتحقيق التوطين المستدام ورفع مستوى مشاركة أبناء وبنات المملكة في سوق العمل.

وأشار الوزير الراجحي في اللقاء الذي حضره مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري، ووكيل الوزارة للتوطين المهندس غازي الشهراني ورئيس الغرفة عبدالعزيز الحميد، إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الممكنات لمنشآت القطاع الخاص في سبيل تحقيق التوطين، مبينًا أن منظومة العمل و التنمية الاجتماعية عقدت خلال الفترة الماضية حزمة من ورش العمل مع اللجان القطاعية في مجلس الغرف السعودية، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المنشآت و تقديم الدعم اللازم لتحفيزه على النمو و التوطين.

كما أوضح المهندس الراجحي أن الوزارة أطلقت 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، و رفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد و المنشآت الصغيرة و المتوسطة و المنشآت الكبرى و العملاقة.

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و أكد مدير عام الصندوق الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن الصندوق يعمل بالتشارك مع منشآت سوق العمل لصياغة البرامج و المبادرات التي تلبي احتياجهم و ترفع نسبة مشاركة السعوديين و السعوديات في سوق العمل وسط بيئات عمل محفزة و منتجة ومستقرة.

ولفت الدكتور السديري النظر إلى أن الصندوق يقدم حزمة من الممكنات و برامج و مبادرات الدعم للمنشآت بهدف التوطين، وقد أطلق الصندوق مؤخرًا برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات و يستهدف تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، و رفع مهارات ممن هم على رأس العمل، و الاستثمار في رأس المال البشري.

كما أبان مدير عام الصندوق أن "هدف" يقدم من خلال برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الدعم لتدريب القوى الوطنية في سوق العمل لردم الفجوة في المهارات المطلوبة بين سوق العمل ومخرجات الجامعات بإكساب المتدربين الخبرة العملية، كما يتم تقديم مكافأة مالية دعمًا للمتدرب مقدارها 3 آلاف ريال شهريًا يقدمها "هدف" خلال فترة التدريب، وتحمل تأمين ضد مخاطر العمل للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بعد إتمامه البرنامج التدريبي تزيد من قابلية توظيفه في القطاع الخاص.

فيما قدم المهندس الشهراني عرضًا موسعًا حول أبرز المبادرات التي تعكف عليها المنظومة لدعم توطين الفرص الوظيفية الموجهة للسعوديين و السعوديات.