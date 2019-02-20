مصر ترد بقوة وتسقط 16 إرهابيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ردت الشرطة المصرية بقوة على الحادث الإرهابي الذي شهدته سيناء قبل أيام بقتل 16 عنصرا إرهابيا، إثر تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش شمال سيناء. وأفادت وكاله أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس بأن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرتين إرهابيتين خططتا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت المهمة والحيوية وشخصيات مهمة بنطاق مدينة العريش.

وأشارت إلى أنه بمداهمة البؤرة الأولى، بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين، فيما أسفرت مداهمة البؤرة الثانية عن مقتل 6 إرهابيين، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.