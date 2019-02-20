البحرين تقبض على شبكة تهريب مخدرات مصدرها إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألقت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين القبض على عناصر شبكة تهريب مخدرات عن طريق البحر مصدرها إيران، وقدرت القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو مليون و650 ألف دينار بحريني.

وضبطت بحوزة المقبوض عليهم، وفقا لوكالة أنباء البحرين، كميات متفاوتة من المواد المخدرة تنوعت ما بين الحشيش والماريجوانا والشبو، إضافة إلى ضبط مبالغ مالية بعملات متنوعة، بينها الدينار البحريني والتومان الإيراني والريال السعودي.

وباشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وجرت إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.