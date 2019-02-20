6 اتفاقيات لشركات سعودية في «آيدكس» 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقي الجناح السعودي المشارك في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في دورته الـ 14 ومعرض الدفاع البحري «نافدكس 2019» في دورته الخامسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إقبالا واسعا لليوم الثاني، من الشخصيات المهمة والمختصين والمهتمين في المجال العسكري، للتعرف والاطلاع على آخر مستجدات الشركات والمؤسسات السعودية الـ 13 المشاركة في المعرض في مجال التصنيع العسكري.

وعلى هامش المعرض جرى توقيع عدد من الاتفاقيات في الجناح السعودي مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة وفيما يلي أبرزها وهي

6 اتفاقيات:

1 الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «L3 تكنولوجيز» الأمريكية، لاستكشاف فرص التعاون داخل السعودية، في مشاريع تقنيات الأشعة الكهروضوئية والأشعة تحت الحمراء وأنظمة المهام الخاصة داخل المملكة، والتي من شأنها التركيز على الاستدامة، والتدريب، والتصنيع، والبحث والتطوير، فضلا عن السعي إلى اقتناص الفرص الاستراتيجية، وستركز المذكرة على إنشاء مركز داخل المملكة لتصميم وتنفيذ هذه التقنيات، والحلول المتقدمة لمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة بحسب متطلبات العملاء.

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2 شركة الالكترونيات المتقدمة وقعت اتفاقية مذكرة تعاون مع شركة Photonis، في مجالات دعم أنظمة الرؤية الليلية للمساهمة في رفع الجاهزية العسكرية لدى القوات المسلحة.

3 شركة إيراف الصناعية السعودية توصلت إلى اتفاق متبادل مع شركة رويتك الجنوب أفريقية، يقوم بموجبه الطرفان بتصنيع منصات الأسلحة الأتوماتيكية الخفيفة حتى عيار 20 مم في السعودية لتغطية احتياجات السوق السعودي والدول المجاورة، ومن خلال الاتفاق توفر شركة رويتك التقنية والمعرفة لتصنيع هذه المنصات بمرافق شركة إيراف الصناعية وبإشراف كادر سعودي.

4 شركة البلاغة الصناعية، وقعت إحدى شركات مجموعة البلاغة القابضة اتفاقية تصنيع وصيانة سفن ألمنيوم مع شركة سيف بوتس «safe boats» الأمريكية، بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن البحري فهد الغفيلي، وتعد الاتفاقية خطوة مهمة لتوطين الصناعات الحربية وتحقيق نسبة 50% من الإنفاق العسكري في المملكة إحدى أهم ركائز رؤية 2030. وستسهم الاتفاقية في نقل تكنولوجيا مهمة خاصة ببناء هذا النوع من السفن وتطوير إمكانات الصيانة وخدمات ما بعد البيع المحلية، إضافة إلى توطين عدد من الوظائف البحرية المتخصصة وتدريب الكوادر الوطنية وصقل خبراتها كجزء من هذه الاتفاقية.

5 شركة «تقنية علم» للاستثمار والتطوير الصناعي وقعت اتفاقية مع شركة شركة «سنام» لصناعة السيارات، بهدف تطوير هياكل ومحركات المركبات العسكرية، وتوسيع المنتجات لدى الشركة إلى جانب تطوير المدرعات العسكرية للشركة.

6 شركة «تقنية علم» وقعت اتفاقية مع الشركة العالمية «أيزو تركس» لإنشاء مصنع يختص بصناعة المدرعات في المملكة، لإنشاء مدرعات عدة، تنافس أفضل الصناعات العالمية.