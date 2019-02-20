اقتلاع الثالث.. هدف الأهلي من موقعة الفتح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

سيكون أمام الأهلي فرصة اقتلاع المركز الثالث ولو موقتا، عندما يحل اليوم ضيفا على الفتح بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن المرحلة الـ 21 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه سيصطدم برغبة صاحب الأرض والجمهور في مشاركة الوحدة المركز السادس.

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ويملك الأهلي 36 نقطة في المركز الرابع خلف الشباب الثالث برصيد 37 نقطة، فيما للفتح 28 نقطة في المركز السابع وبفارق 3 نقاط من الوحدة السادس.

ومنح الأهلي ومديره الفني الأوروجوياني خورخي فوساتي مباراة اليوم كامل حقها من حيث الاهتمام، حيث فضل المكوث في دبي عقب الفراغ من مواجهة الوصل الإماراتي بذهاب دور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية 2 - 2، ومنها غادر إلى الأحساء استعدادا لملاقاة الفتح في إشارة إلى بحثه عن كامل نقاط المواجهة، خاصة بعد اكتمال شفاء اللاعب الهداف ديجانيني تفاريس بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الوصل، وكذلك تأكيد مشاركة مدافعه البرازيلي الجديد أديرلان سانتوس.

في المقابل يعيش الفتح حالة من الاستقرار بعد تحقيقه فوزين متتاليين في الدوري أمام الشباب والفيحاء، يدعمه أيضا رغبته في رد الاعتبار بعد أن خسر أمام الأهلي تحديدا بخماسية في مواجهة الدور الأول. وينتظر أن يعتمد مديره الفني التونسي فتحي الجبال الطريقة والأسماء نفسها التي ساعدته في حصد 6 نقاط متتالية.