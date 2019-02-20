20 يوما تفصل مشاركة القميزي مع الاتفاق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

تعاقدت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل أمس مع الظهير الأيمن صالح القميزي كلاعب هاو بعقد يمتد لنهاية الموسم الحالي، بعد مخالصة اللاعب مع ناديه السابق الشباب الأسبوع الماضي.

وسيمثل القميزي فريق الاتفاق بعد 20 يوما من آخر مباراة له مع فريقه السابق الشباب، بناء على أنظمة ولوائح الاحتراف التي تقضي بضرورة وجود فترة لا تقل عن 30 يوما من آخر مباراة للاعب المسجل بنظام الهواة.

وتأتي هذه الصفقة بحثا عن حل المعضلة الفنية التي عانى منها الاتفاق في المركز الأيمن، كما تمت الصفقة بناء على توصية من المدير الفني الإسباني سيرخيو بيرناس.