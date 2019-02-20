المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يعقد مؤتمره الدولي الأول رجب المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفتتح أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر في 19 رجب المقبل في الرياض فعاليات المؤتمر الدولي الذي يقيمه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بعنوان «دور الأرشيفات العربية في تعزيز مجتمع المعرفة بين التحديات الحالية والتطلعات المستقبلية»، بحضور عدد من الشخصيات الدولية والعربية وعدد من رؤساء دور الأرشيف في الدول العربية الشقيقة.

ويتناول المؤتمر الذي سيستمر 3 أيام أكثر من 60 ورقة علمية من باحثين ومتخصصين من المملكة ومن مختلف الدول العربية، إضافة إلى عدد من المشاركات من أستراليا وأمريكا، كما سيقام على هامش المعرض عدد من ورش العمل ومعرض مصاحب بمشاركة من جهات حكومية وعدد من شركات القطاع الخاص المتخصصة.

يذكر أن المؤتمر الذي يعقده المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة والشرق الأوسط، ويركز على الأرشفة والوثائق والقضايا المرتبطة بها.