أدمغة النساء أنشط من الرجال في الشيخوخة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أشار بحث جديد إلى أن أدمغة النساء تبقى نشطة في الشيخوخة، مما يجعل أدمغتهن تظهر حوالي ثلاث سنوات أصغر من الرجال في العمر الزمني نفسه.
وبحسب مجلة smithsonian الأمريكية وجدت دراسات سابقة أن النساء المسنات يظهرن في الغالب مهارات تفكير وذاكرة وحل مشاكل أقوى من الذكور في العمر نفسه.
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