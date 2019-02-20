3 إجراءات تجنبك السجن والغرامة إذا كنت طرفا في حادث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها

حددت الإدارة العامة للمرور على حسابها في تويتر أخيرا ثلاثة إجراءات يتوجب على السائق عملها في حال كان طرفا في حادث مروري.

وأكدت أنه في حال عدم التقيد بهذه الإجراءات سيتم تغريم المخالف 10 آلاف ريال وسجنه ثلاثة أشهر، لافتة إلى أن العقوبات المفروضة على المخالفين لهذه الإجراءات تأتي وفقا للمادة 63 من نظام المرور.

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1 . إيقاف المركبة في مكان الحادث

2 . المبادرة بإبلاغ الإدارة المختصة

3 . إسعاف المصابين وتقديم المساعدة لهم حتى وصول سيارة الإسعاف