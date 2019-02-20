قنبلة عالمية تعطل الرحلات بين باريس ولندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تسببت قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في منطقة تقع شمال مدينة «قار دو نورد» الفرنسية في تعطيل الرحلات البرية القائمة بين العاصمتين باريس ولندن، وذلك حسبما ذكره موقع Evening Standard.

وأقدم خبراء تفكيك المتفجرات على تفكيك القنبلة فور اكتشافها. ومن المتوقع أن يستكمل الفريق مهامه ويقوم بعمل بعض الجولات الاستكشافية في الأثناء نفسها، بحثا عن أي قنابل محتملة أخرى.

وأفصحت شركة «يورو ستار» للنقل البري في بيان رسمي لها عن اعتذارها عن توقف الرحلات، واقترحت على العملاء تعديل مواعيد حجزهم وإعادة جدولة خططهم، وأعادت الأموال لأولئك الذين لم يتسن لهم السفر.