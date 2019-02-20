بدء تطبيق الفترة الثانية من اختبار القدرات العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأت الفترة الثانية من تطبيق اختبار القدرات العامة «الورقي» الذي يقدمه المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، لطلاب وطالبات الثاني والثالث الثانوي، والذي يستمر حتى السبت المقبل.

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز، مدير الاتصال والعلاقات والإعلام إبراهيم الرشيد أن الاختبار يطبق من خلال 150 مقرا في مدن ومحافظات المملكة، حيث يعد المقياس موحدا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، ليكون معيارا عادلا ودقيقا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة.