غرفة الشرقية تنظم برنامج "رياديون" في جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس برنامج "رياديون" ،وذلك في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.
واستضاف البرنامج أحد رواد الأعمال في مجال الدعاية والإعلان مستعرضاً تجربته ومسيرته العملية، ومبرزاً ما يحمله السوق المحلي من الفرص الاستثمارية المتنوعة، ومواصفات رائد الأعمال الناجح وآلية مواجهة تقلبات السوق، وأهمية تكوين العلاقات العامة والمحافظة عليها.
يذكر أن برنامج "رياديون" يهدف إلى تنمية الشباب ونشر ثقافة العمل الحر من خلال تقديم محاضرات وتجارب عن أهمية العمل الحر وتعريف الطلاب على خدمات مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة.
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