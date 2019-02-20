خزينتا تفكير سعوديتان ضمن أفضل الخزائن عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما تزايد الاهتمام بخزائن التفكير عالميا، حتى بلغ عددها 8162 خزينة تفكير حول العالم، دخلت خزينتا تفكير سعوديتان قائمة أفضل خزائن التفكير حول العالم، حيث احتل مركز أبحاث الخليج المرتبة 141 عالميا، ومركز الدراسات الإيرانية 169 من ضمن قائمة ضمت 177 خزينة حول العالم، وذلك بحسب تقرير من جامعة بنسلفينا الأمريكية.

ما هي خزينة التفكير؟

هي عبارة عن مؤسسات فكر ورأي، تنتج البحوث والتحليلات والمشورة الموجهة نحو السياسات بشأن القضايا المحلية والدولية، وتمكن واضعي السياسات والجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسة العامة، وقد تكون مؤسسات الفكر والرأي مؤسسة تابعة أو مؤسسات مستقلة تنظم كهيئات دائمة، وغالبا ما تعمل هذه المؤسسات كجسر بين المجتمعات الأكاديمية وصانعي السياسات وبين الدول والمجتمع المدني، وتعمل في خدمة المصلحة العامة كأصوات مستقلة تترجم البحوث التطبيقية والأساسية إلى لغة مفهومة وموثوق بها ومتاحة لصانعي السياسات.

أفضل الخزائن السعودية في القائمة

وذلك بحسب تقرير من جامعة بنسلفانيا الأمريكية

1 . المعهد الدولي للدراسات الإيرانية

2 . مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

3 .مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

توزيع خزائن التفكير عالميا

2219 أوروبا

1829 آسيا

507 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

612 أفريقيا جنوب الصحراء

1972 أمريكا الشمالية

1023 جنوب أمريكا الوسطى

الخزائن في الدول العربية

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9 الجزائر

13 البحرين

39 مصر

32 العراق

28 الأردن

16 الكويت

28 لبنان

3 ليبيا

15 المغرب

3 عمان

36 فلسطين

15 قطر

10 السعودية

10سوريا

21 تونس

15 الإمارات

27 اليمن