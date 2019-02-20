برنامج جودة الحياة يعزز الشفافية بمتحدث رسمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدر برنامج جودة الحياة قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق والتواصل بمركز برنامج جودة الحياة، مزروع المزروع، متحدثا رسميا باسم البرنامج، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة ببرنامج جودة الحياة وتقدم تنفيذ مبادراته التي تتجاوز 100 مبادرة، تنفذها 14 جهة مختلفة ما بين وزارة وهيئة حكومية.

ويتولى المزروع مهمة التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لتمثيل البرنامج إعلاميا، وتعزيز تواصله مع الجمهور المستهدف.