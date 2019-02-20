رياح وغبار وانخفاض في درجات الحرارة على مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر بعض المناطق برياح مثيرة للأتربة والغبار وانخفاض في درجات الحرارة اليوم، من بينها مكة المكرمة والشرقية، والباحة وعسير.

وأصدرت الهيئة تنبيها متقدما أمس عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل عشيرة، تربة، الخرمة، رنية، المويه، الليث، الشعيبة، القنفذة، القوز، وعلى طول امتداد الطريق الساحلي للمنطقة.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.