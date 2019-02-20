محمد بن مسعود - الدمام - استقبلها في مقر إقامته بحضور الجبير والفالح وسفير خادم الحرمين

الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيودلهي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.

وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء: وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.

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بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة

#ولي_العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند

التقي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزيرة خارجية #الهند سوشما سواراج؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لنيودلهي.

واستعرض ولي العهد مع الوزيرة الهندية، العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع في المنطقة.

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الرياض