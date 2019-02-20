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الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيودلهي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء: وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.
________
بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
#ولي_العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند
التقي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزيرة خارجية #الهند سوشما سواراج؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لنيودلهي.
واستعرض ولي العهد مع الوزيرة الهندية، العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع في المنطقة.
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الرياض
وكالة الأنباء السعودية (واس) الرياض
نيودلهي.. ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع "سوشما سوراج"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-20
الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيودلهي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء: وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.
________
بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
#ولي_العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند
التقي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزيرة خارجية #الهند سوشما سواراج؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لنيودلهي.
واستعرض ولي العهد مع الوزيرة الهندية، العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع في المنطقة.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
10:46 AM
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
11:04 AM
استقبلها في مقر إقامته بحضور الجبير والفالح وسفير خادم الحرمين
الْتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقر إقامته في نيودلهي اليوم، وزيرة خارجية جمهورية الهند السيدة سوشما سوراج.
وجرى خلال اللقاء استعراضُ العلاقات الثنائية المتميزة، وفرص تطويرها في شتى المجالات، إلى جانب بحث الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء: وزيرُ الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين لدى الهند سعود الساطي.
________
بحثا العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة
#ولي_العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند
التقي سمو #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم، وزيرة خارجية #الهند سوشما سواراج؛ وذلك على هامش زيارته الحالية لنيودلهي.
واستعرض ولي العهد مع الوزيرة الهندية، العلاقات الثنائية المتميزة والأوضاع في المنطقة.
، #ولي_العهد يلتقي وزيرة خارجية الهند ،
المصدر : الخليج 365
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