- 1/2
- 2/2
نشرت تقارير صحفية تحذيراً خطيراً من أن هاتف "آيفون" الخاص بك يمكن أن يتدمر بصورة كاملة، بمجرد تكرار كلمة واحدة خمس مرات.
وقال موقع "تيك إيرز" التقني المتخصص: إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون"، والتي تمكّن طرفاً ثالثاً من اختراقه وتدميره بسهولة.
وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، اكتشفوا تعطل تقنية "الإدخال الصوتي" في هواتفهم، وتعطل نظام تشغيل "آي أو إس" تماماً؛ حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريباً.
وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة "هايفن" (hyphen) خمس مرات متتالية، يتسبب في تعطل وتدمير هاتف "آيفون" تماماً.
وتتركز تلك الثغرة على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"؛ وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 12.1".
ولكن من جانبها، قالت شركة "أبل": إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة؛ خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.
واعتذرت "أبل" عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 13"، خلال شهر يونيو المقبل.
سر الكلمات الخمس التي يمكن أن تدمر هاتف "آيفون"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
نشرت تقارير صحفية تحذيراً خطيراً من أن هاتف "آيفون" الخاص بك يمكن أن يتدمر بصورة كاملة، بمجرد تكرار كلمة واحدة خمس مرات.
وقال موقع "تيك إيرز" التقني المتخصص: إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون"، والتي تمكّن طرفاً ثالثاً من اختراقه وتدميره بسهولة.
وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، اكتشفوا تعطل تقنية "الإدخال الصوتي" في هواتفهم، وتعطل نظام تشغيل "آي أو إس" تماماً؛ حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريباً.
وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة "هايفن" (hyphen) خمس مرات متتالية، يتسبب في تعطل وتدمير هاتف "آيفون" تماماً.
وتتركز تلك الثغرة على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"؛ وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 12.1".
ولكن من جانبها، قالت شركة "أبل": إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة؛ خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.
واعتذرت "أبل" عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 13"، خلال شهر يونيو المقبل.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
10:58 AM
"أبل" تصدر تعليقاً رسمياً على تلك التقارير
نشرت تقارير صحفية تحذيراً خطيراً من أن هاتف "آيفون" الخاص بك يمكن أن يتدمر بصورة كاملة، بمجرد تكرار كلمة واحدة خمس مرات.
وقال موقع "تيك إيرز" التقني المتخصص: إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون"، والتي تمكّن طرفاً ثالثاً من اختراقه وتدميره بسهولة.
وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، اكتشفوا تعطل تقنية "الإدخال الصوتي" في هواتفهم، وتعطل نظام تشغيل "آي أو إس" تماماً؛ حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريباً.
وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة "هايفن" (hyphen) خمس مرات متتالية، يتسبب في تعطل وتدمير هاتف "آيفون" تماماً.
وتتركز تلك الثغرة على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"؛ وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 12.1".
ولكن من جانبها، قالت شركة "أبل": إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة؛ خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.
واعتذرت "أبل" عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 13"، خلال شهر يونيو المقبل.
، سر الكلمات الخمس التي يمكن أن تدمر هاتف "آيفون" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر سر الكلمات الخمس التي يمكن أن تدمر هاتف "آيفون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.