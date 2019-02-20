، سر الكلمات الخمس التي يمكن أن تدمر هاتف "آيفون" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "أبل" تصدر تعليقاً رسمياً على تلك التقارير

نشرت تقارير صحفية تحذيراً خطيراً من أن هاتف "آيفون" الخاص بك يمكن أن يتدمر بصورة كاملة، بمجرد تكرار كلمة واحدة خمس مرات.

وقال موقع "تيك إيرز" التقني المتخصص: إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون"، والتي تمكّن طرفاً ثالثاً من اختراقه وتدميره بسهولة.

وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "أبل" الأمريكية، اكتشفوا تعطل تقنية "الإدخال الصوتي" في هواتفهم، وتعطل نظام تشغيل "آي أو إس" تماماً؛ حتى تحول الهاتف الخاص بهم إلى قطعة حديد تقريباً.

وأوضح الموقع أن نطق المستخدمين لكلمة "هايفن" (hyphen) خمس مرات متتالية، يتسبب في تعطل وتدمير هاتف "آيفون" تماماً.

وتتركز تلك الثغرة على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون X ماكس"؛ وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 12.1".

ولكن من جانبها، قالت شركة "أبل": إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة؛ خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.

واعتذرت "أبل" عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث "آي أو إس 13"، خلال شهر يونيو المقبل.