، بعد ساعات من جلسة مجلس الأمن.. الحوثيون يجددون خروقاتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - غارات مكثفة للتحالف.. والمقاومة تصدّ محاولات تسلل للمتمردين

بعد ساعات فقط من اجتماع مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، الذي ناقش الوضع في اليمن، وفيما يترقب اليمنيون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خروقاتها لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد اليوم الأربعاء.

وشهدت مدينة الحديدة، تبادلاً لإطلاق النار بين قوات المقاومة الشعبية والمتمردين الحوثيين الذين استهدفوا شارعيْ صنعاء والخمسين.

وصدّت المقاومة بحسب "سكاي نيوز عربية" محاولات تسلل للمتمردين في الجهة الشرقية من مدينة الحديدة، وشهدت مديريات حيس والتحيتا والدريهمي تبادلاً للقصف المدفعي، وقُتل أحد أفراد المقاومة، وأصيب 3 آخرون في قصف للحوثيين على مواقعهم في الدريهمي.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، في جلسة الثلاثاء، أن المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار تتضمن إعادة الانتشار من ميناءيْ الصليف ورأس عيسى، ومن ثم ميناء الحديدة الاستراتيجي؛ على أن يعقب ذلك انسحاب من أجزاء أخرى من الحديدة.

وقال غريفيث إنه في حال تم تطبيق هذه المرحلة؛ فقد يساعد ذلك كثيراً في إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اليمنيين، عبر البحر الأحمر.

وأضاف: "آمل أن يتم تطبيق هذه المرحلة من الاتفاق من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تركز على نزع السلاح"؛ مُشيداً بدور رئيس اللجنة، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد.

من جهة أخرى، تصاعدت وتيرة المواجهات بين ميليشيات الحوثي وقبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة غربي اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية بأن معارك دارت خلال الساعات الماضية في جهات عدة في المديرية التي تتعرض لهجوم حوثي من مختلف الاتجاهات منذ أيام.

وصد أبناء القبائل هجوماً جديداً للمتمردين على الجهة الشمالية والشرقية، وسيطروا على عربة للحوثيين عقب معارك خلّفت قتلى وجرحى.

واستمرت موجة نزوح السكان من القرى جنوبي وشمالي مديرية كشر، بعد تزايد قصف الحوثيين للمنازل.

وكثّفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها على مواقع الحوثيين خلال الساعة القليلة الماضية؛ مما خلّف سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات قتالية للمتمردين، كما دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية كانت في طريقها إلى الجبهات، وطال القصف آليات عسكرية في مديرية "أفلح الشام" بحجة، وفي منطقة الظهار بمديرية "قفلة عذر" بعمران، وتجمعات لمقاتلي الحوثي في جبل الفصعة بمديرية "كحلان الشرف".