، محمد بن راشد يستقبل "آل الشيخ" ويشيد بما وصلت إليه العلاقة الأخوية بين البلدين ،

محمد بن مسعود - الدمام - رئيس "الشورى": التجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة تعكس السياسة الحكيمة لقادتها

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، اليوم، الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ رئيس مجلس الشورى، الذي يزور الإمارات حالياً.

في بداية اللقاء أشاد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ؛ بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة بما يعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الإمارات الشقيقة.

ونقل آل الشيخ؛ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما له ولقيادة الإمارات بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الشقيق أطراد التقدم والرخاء.

بدوره، نوّه الشيخ محمد بن راشد، بما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية العمل على تطويرها بما فيه مصلحة الجانبين وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.