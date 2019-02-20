، "مكافحة المخدرات" تفوز بجائزة جدة للإبداع الأمني ،

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت محافظة جدة، في "مساء الإبداع" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بتكريم المبادرات الإبداعية ضمن جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠هـ.
وكرّم الأمير مشعل بن ماجد، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة؛ لحصولهم على المركز الأول في جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠ في جانب الإبداع الأمني، بمبادرة توعوية أمنية تحت عنوان "معاً لغد مشرق".
وتأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من قِبَل سموه الكريم محافظ جدة، والتي تهدف إلى المحافظة على الفكر الأمني للمجتمع، والارتقاء بقيمه، وتخليصه من براثن المخدرات؛ من خلال غرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز القدوة الحسنة في نفوس الأبناء من خلال البرامج التوعوية المتنوعة داخل محافظة جدة.
وقدّم العقيد "الحميدي" شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على تكريم المبدعين والمبدعات في جميع المجالات، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا.
"مكافحة المخدرات" تفوز بجائزة جدة للإبداع الأمنيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-20
احتفلت محافظة جدة، في "مساء الإبداع" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بتكريم المبادرات الإبداعية ضمن جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠هـ.
وكرّم الأمير مشعل بن ماجد، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة؛ لحصولهم على المركز الأول في جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠ في جانب الإبداع الأمني، بمبادرة توعوية أمنية تحت عنوان "معاً لغد مشرق".
وتأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من قِبَل سموه الكريم محافظ جدة، والتي تهدف إلى المحافظة على الفكر الأمني للمجتمع، والارتقاء بقيمه، وتخليصه من براثن المخدرات؛ من خلال غرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز القدوة الحسنة في نفوس الأبناء من خلال البرامج التوعوية المتنوعة داخل محافظة جدة.
وقدّم العقيد "الحميدي" شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على تكريم المبدعين والمبدعات في جميع المجالات، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا.
20 فبراير 2019 - 15 جمادى الآخر 1440
10:18 AM
احتفلت محافظة جدة، في "مساء الإبداع" بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز وبحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بتكريم المبادرات الإبداعية ضمن جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠هـ.
وكرّم الأمير مشعل بن ماجد، العقيد الحميدي بن عبدالله السبيعي مدير مكافحة المخدرات بالمحافظة؛ لحصولهم على المركز الأول في جائزة جدة للإبداع لعام ١٤٤٠ في جانب الإبداع الأمني، بمبادرة توعوية أمنية تحت عنوان "معاً لغد مشرق".
وتأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من قِبَل سموه الكريم محافظ جدة، والتي تهدف إلى المحافظة على الفكر الأمني للمجتمع، والارتقاء بقيمه، وتخليصه من براثن المخدرات؛ من خلال غرس القيم الإسلامية الصحيحة، وتعزيز القدوة الحسنة في نفوس الأبناء من خلال البرامج التوعوية المتنوعة داخل محافظة جدة.
وقدّم العقيد "الحميدي" شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد، على تكريم المبدعين والمبدعات في جميع المجالات، كما دعا الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا ووطننا وولاة أمرنا.
، "مكافحة المخدرات" تفوز بجائزة جدة للإبداع الأمني ،
المصدر : الخليج 365
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