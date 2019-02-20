تمكنت شرطة مكة تمكنت من القبض على مسن تحرش بممرضة سعودية في إحدى المستشفيات. وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو لمسن قالوا أنه أحد مشاهير السوشيال ميديا، وهو يتحرش بممرضة في مستشفى القنفذة العام، حيث طلبن أن يلتقطن صور تذكارية معه ولكنه قام بحركة غير أخلاقية.

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن مسن من مشاهير سناب شات بعد تحرشه بممرضة في مستشفى القنفذة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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