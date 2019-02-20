بعد القبض عليه.. أقارب المسن المتحرش بـ ممرضة يكشفون مفاجآت قد تغير مسار القضية

شهدت قضية المسن المشهور المتهم بالتحرش بممرضة تعمل في مستشفى القنفذة العام، تطورات جديدة، وذلك بعد إلقاء القبض عليه من الجهات الأمنية، بعد 24 ساعة من الحادثة.

وأكد أقارب المسن المتحرش -بحسب سبق-، أنه “شخص يعتبر في حكم الجاهل لأنه لا يعي تصرفاته”، فيما أكد آخرون أنه ناقص عقل، وأصبح ضحية ضعاف النفوس الذين يدفعونه لمثل تلك التصرفات المشينة لهدف السخرية والفكاهة.

وناشد أقارب المتحرش الجهات المعنية فحص قدراته العقلية قبل تعريضه للعقوبة، وحفظ حقوقه الإنسانية، ومنعه من تعرُّض الآخرين له، وملاحقتهم قانونيًا، وإيقاع أشد العقوبة بمن يصوِّره لغرض الإساءة والسخرية.

وفي ذات السياق، استدعت “الصحة” الممرضة، وحققت معها بخصوص الحادثة؛ إذ تم تداول معلومات أنها طلبت وبعض زميلاتها التصوير مع المسن.