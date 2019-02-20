اللواء البسامي يكشف حقيقة وجود خدمات VIP لإصدار رخص القيادة للنساء بـ 9 آلاف ريال في يومين- فيديو

نفى مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء محمد البسامي، وجود خدمات VIP لإصدار رخصة القيادة للنساء بقيمة 9 آلاف ريال في يومين فقط.

وأكد اللواء محمد البسامي في اتصال هاتفي عبر برنامج “داود الشريان”، أنه لا توجد واسطة في المدارس أو عملية إصدار رخص القيادة للنساء.

وأوضح أن مدرسة جامعة الأميرة نورة لتعليم النساء قيادة السيارات، تعادل أكثر من 30 مدرسة من مدارس تعليم الرجال الحالية، مشيراً إلى أن هناك 160 ألف طلب رخصة في مدرسة جامعة الأميرة نورة، حيث تم إرسال 91 ألف رسالة لهن.

وأضاف اللواء البسامي، أن ما تم إصداره حتى الآن من رخص القيادة للنساء بلغ 68 ألف رخصة، مبيناً أنه سيتم افتتاح مدرسة جديدة في القصيم بعد 3 أسابيع وأخرى في الجنوب قريباً.