هيئة الأمر بالمعروف تنظم ورشة عمل لمنسوبيها في جازان

نفَّذت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، أمس الثلاثاء؛ ورشة عمل بعنوان «مهارات التعامل مع الزائر»؛ وذلك في فندق هوليدي بمدينة جيزان.

وأكد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس عبده بن مناجي قطر، خلال افتتاح ورشة العمل؛ أهمية التعامل الميداني مع شرائح المجتمع والزوار، منوهًا بالاهتمام الكبير الذي يجده قطاع السياحة ضمن رؤية المملكة 2030؛ ما يستوجب تطوير الأداء للتعامل مع الزائر بما يعود على بلادنا بالخير بإذن الله.

من جانبه، أكد المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ عبدالله بن محمد الشراحيلي؛ أن الرئاسة العامة تهتم بتطوير أداء منسوبيها، وخاصةً الميدانيين الذين يتعاملون مباشرةً مع الزوار، والعمل على تأهيل الأعضاء عبر منظومة من البرامج التدريبية التي تحقق الأهداف المنشودة والتطلعات المرجوة وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن ورشة العمل استهدفت 24 متدربًا من منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان، بهدف تنمية مهاراتهم على التعامل الفعال مع الزائر، من خلال محاور تدريبية متخصصة شملت التعريف بمفهوم وأهمية السياحة من منظور دولي ومحلي وأنواعها، والتعريف بقيم وأخلاقيات العمل، وتسليط الضوء على مفهوم وأهمية الاتصال الإنساني والاتصال الفعال.

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وتأتي الورشة ضمن حزمة من البرامج المشتركة بين الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تتمثل في التوعية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية.

برنامج ترفيهي للأيتام

من ناحية أخرى، نظمت جمعية رعاية الأيتام بمنطقة جازان «غراس»، مساء الثلاثاء, برنامجًا ترفيهيًّا للأيتام؛ وذلك بمجمع كادي مول بمدينة جيزان.

وأوضحت مسؤولة القسم النسائي بالجمعية خلود فقيهي أن البرنامج شارك فيه 30 يتيمًا ويتيمة ممن تكفلهم الجمعية، وتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية والمسابقات الثقافية وتوزيع الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات المتنوعة، سعيًا إلى إدخال السرور والسعادة على قلوب الأيتام وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الأنشطة الترفيهية للجمعية، منوهةً بجهود الجمعية للارتقاء بخدماتها المقدمة للأيتام بالمنطقة ودعم ومساهمة قطاع الشركات والمؤسسات، ورجال الأعمال، لأنشطة الجمعية.

