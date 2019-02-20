«الأرصاد» تصدر تنبيهًا برياح مثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عدة تنبيهات متقدمة بنشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية على مناطق عسير والباحة وجازان ونجران، من السادسة صباحًا، وتستمر حتى السادسة مساء.

وتبدأ الحالة الجوية على منطقة نجران، وتشمل نجران وشرورة والأجزاء المجاورة عند الساعة التاسعة صباحًا، وتنتهي بحلول الساعة السادسة مساء.

وبدأت الحالة الجوية على منطقة جازان، في فيفا والخوبة وهروب والدائر وحبس والأجزاء المجاورة، في تمام الساعة السادسة صباحًا وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

كما بدأت الحالة على منطقة الباحة، في بلجرشي والباحة والمخواة والأجزاء المجاورة الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الثانية عشرة ظهرًا.

أما في منطقة عسير فقد بدأت الحالة أحد رفيدة وأبها وخميس مشيط والأجزاء المجاورة الساعة الخامسة والربع، وتستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم الأربعاء، استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضاف التقرير أنه من غير المستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فرياحه السطحية شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، توقَّع خبير الأرصاد عبدالعزيز الحصيني، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى يوم غدٍ الخميس؛ وذلك على معظم المناطق.

وأشار الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون بمقدار 4 إلى 8 درجات عما كانت عليه أمس الأول الإثنين، مع رياح مثيرة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة، قد تكون شبه كثيفة جنوب منطقة الرياض ونجران.