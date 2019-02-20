مدير تعليم الجوف يفتتح ملتقى الحاسب الآلي والتقنية

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن التقنية تحتل اليوم مكانة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن الملتقى يأتي تعزيزًا للتحول الرقمي الذي يعد جزءًا مهمًّا في تحقيق رؤية الوطن 2030.

جاء ذلك أثناء كلمته خلال افتتاحه ملتقى الحاسب الآلي والتقنية الذي تنظمه إدارة الإشراف التربوي، ممثلةً في قسم الحاسب الآلي، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بسكاكا، وبمشاركة نخبة من منسوبي التعليم والميدان التعليمي والمهتمين بالتقنية.

ونوه الدكتور الغامدي بأنه «من خلال الملتقى وما يصاحبه من أوراق عمل وورش عمل سنطلع على كل جديد في التقنية، ونكسب الخبرات والمهارات، لتنعكس على الميدان التعليمي»، وقال: «لدينا في تعليم الجوف نخبة من معلمي الحاسب الآلي على مستوى المملكة، سينقلون الأثر الطيب للميدان التعليمي».

من جانبه، أكد مدير إدارة الإشراف التربوي «بنين» خالد بن سعد الراشد، أن التقنية تعد جزءًا حاسمًا في تعليم الطالب، مشيرًا إلى أن برنامج الملتقى تنفذه نخبة رائعة من منسوبي تعليم وجامعة الجوف.

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بدوره، بيَّن رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي «بنين» طارق بن عبدالله الخالدي أن الملتقى يأتي مواكبة للثورة التقنية المتسارعة في هذا المجال، وصقلًا لمهارات المستفيدين وإبرازًا لمواهبهم؛ ما ينعكس إيجابًا على التحصيل العلمي والمهاري للطلاب.

وتناول الملتقى في جلساته التي تمتد لثلاثة أيام، عددًا من أوراق وورش العمل، كانت بدايتها ورقة عمل «الثورة الصناعية الرابعة»؛ قدمها عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف الدكتور مد الله بن مكمي الرويلي، الذي بين فيها التدرج الذي حصل للثورة الصناعية منذ أن كانت بالماء والفحم في القرون الماضية، مرورًا باستخدام الكهرباء، حتى الوصول إلى الثورة الصناعية الرابعة باستخدام التقنية الحديثة بكل حالاتها، والتركيز على التقنية وإحلالها محل الإنسان.

وفي ورقة العمل الثانية، تناول الأستاذ المشارك ومشرف وحدة الشؤون الأكاديمية بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف الدكتور شادي إسماعيل نشوان «الأمن السيبراني»، فيما قدم مدير إدارة تقنية المعلومات عقلا بن عيد المبارك ورقة عمل بعنوان «لغات البرمجة».

ويقدم رئيس قسم الحاسب الآلي بإدارة الإشراف التربوي طارق بن عبدالله الخالدي، ورقة عمل بعنوان «المسابقات العالمية التقنية»، كما سيقدم عضو المجلس الاستشاري للمعلمين بوزارة التعليم محمد بن باني الشراري ورقة عمل بعنوان «المجلس الاستشاري للمعلمين». أما ورقة عمل «برنامج خبرات» فسيقدمها المعلم سلطان بن صالح الشمري. وسيقدم مشرف الحاسب الآلي بمكتب التعليم في سكاكا إبراهيم بن محمد العتيق ورقة عمل بعنوان «مقدمة في الروبوت»، فيما يقدم مشرف الحاسب الآلي بمكتب التعليم في سكاكا محمد بن مخلف الزيد ورقة عمل بعنوان «مجتمعات التعلم الافتراضية».

وسيصاحب الملتقى العديد من ورش العمل؛ أولاها ورشة عمل «التصميم والجرافيكس»، يقدمها سامي بن نصير السمارة، وورشة عمل بعنوان «التقنية ودمجها في الفصول الدراسية» يقدمها محضر معمل الحاسب الآلي في مدرسة فلسطين الابتدائية حسين بن كساب الشايع.