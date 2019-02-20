المنجد: زيارة ولي العهد إلى الهند تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد أنها ستُسهم في دخول الشركات السعودية السوقَ الهندية
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي-الهندي المهندس كامل المنجد؛ أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى جمهورية الهند؛ تأتي في إطار العلاقات التاريخية، وتأتي استمرارًا للتعاون المشترك بينهما، بما ينعكس إيجابًا على البلدين والشعبين الصديقين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إشادة المهندس المنجد بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من تنامٍ في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، موضحًا أن زيارة ولي العهد تعد مؤشرًا إيجابيًّا وستتيح استثمارات للشركات السعودية في الهند، وستسهم في دخول الشركات السعودية التي تنوي أيضًا الاستثمار في عدد من القطاعات.
وأشار إلى أن الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معربًا عن أمله أن تقود الزيارةُ العلاقاتِ بين الرياض ونيودلهي إلى آفاق جديدة من التعاون.
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