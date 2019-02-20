

القريات 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

أجرى مستشفى القريات العام 2868867 فحصًا مخبريًا، وذلك خلال العام الماضي 2018م.

وبينت "صحة القريات" أن الفحوصات التي أجراها قسم المختبر لجميع الأقسام بالمستشفى اشتملت على "تحليل المناعية والفيروسات، وتحاليل البول والبكتيريا، إضافة إلى التحاليل الكيميائية والوراثية، والسموم وغيرها من أنواع التحاليل".

وأَضافت أن قسم الطوارئ أجرى كذلك خلال نفس الفترة 828609 فحوص مخبرية، في حين بلغت فحوصات مراجعي العيادات الخارجية 904764 فحصًا مخبريًا، فيما بلغ إجمالي فحوصات أقسام التنويم 1135494 فحصًا مخبريًا.

يذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سريرًا.

// انتهى //

10:41ت م

0029



القريات 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسأجرى مستشفى القريات العام 2868867 فحصًا مخبريًا، وذلك خلال العام الماضي 2018م.وبينت "صحة القريات" أن الفحوصات التي أجراها قسم المختبر لجميع الأقسام بالمستشفى اشتملت على "تحليل المناعية والفيروسات، وتحاليل البول والبكتيريا، إضافة إلى التحاليل الكيميائية والوراثية، والسموم وغيرها من أنواع التحاليل".وأَضافت أن قسم الطوارئ أجرى كذلك خلال نفس الفترة 828609 فحوص مخبرية، في حين بلغت فحوصات مراجعي العيادات الخارجية 904764 فحصًا مخبريًا، فيما بلغ إجمالي فحوصات أقسام التنويم 1135494 فحصًا مخبريًا.يذكر أن مستشفى القريات تبلغ سعته السريرية 240 سريرًا.// انتهى //10:41ت م0029

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إجراء أكثر من 2 مليون فحص مخبري بمستشفى القريات العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.