السعودية اليوم / صندوق التنمية الزراعية يحصل على شهادة الآيزو ISO 27001 في نظم أمن المعلومات



الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واس

حصل صندوق التنمية الزراعية على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، وذلك بعد استيفاء الصندوق لمتطلبات الحصول على الآيزو نتيجة جهوده في بناء إستراتيجية متكاملة لإدارة أمن المعلومات.

يأتي ذلك ضمن مساعي الصندوق لتعزيز أمن المعلومات وتطوير خدمات الإقراض بتوفير تقنيات وحلول تمويلية ذات جودة وموثوقية.

وتمثل "الآيزو ISO 27001" إطارًا مثاليًا يُستند عليه لبناء إستراتيجية أمن المعلومات، وذلك من منطلق أن "الآيزو" توفر المعرفة والإدراك حول كيفية إدخال وتحديث أساليب الأمان وتوجيه العمل لينتج عنه التزام داخلي بالمعيار أو التزام خارجي من خلال الحصول على شهادة تطابق رسمية.

وانطلاقًا من هذه المفاهيم عمل صندوق التنمية الزراعية على بناء إستراتيجية خاصة بأمن المعلومات ساهمت بتوفير الحماية الكاملة لجميع البيانات والمعلومات نتيجة جهود بذلتها إدارة أمن المعلومات من خلال فريق احترافي متمرس استطاع قيادة الصندوق للحصول على شهادة الآيزو ISO 27001 كشهادة عالمية معترف بها.

وعبّر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية جودة الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق وغيرهم من الراغبين في خدمات الصندوق التمويلية، مثمنًا الجهود التي بذلها منسوبو الصندوق وشركاؤه في الجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات الصندوق ورؤيته الإستراتيجية لتوفير حلول تمويلية موثوقة ومستدامة تخدم عملاء الصندوق وتسهم في تطوير القطاع الزراعي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.

// انتهى //

09:49ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 20 فبراير 2019 م واسحصل صندوق التنمية الزراعية على شهادة الآيزو ISO 27001 الخاصة بأمن المعلومات، وذلك بعد استيفاء الصندوق لمتطلبات الحصول على الآيزو نتيجة جهوده في بناء إستراتيجية متكاملة لإدارة أمن المعلومات.يأتي ذلك ضمن مساعي الصندوق لتعزيز أمن المعلومات وتطوير خدمات الإقراض بتوفير تقنيات وحلول تمويلية ذات جودة وموثوقية.وتمثل "الآيزو ISO 27001" إطارًا مثاليًا يُستند عليه لبناء إستراتيجية أمن المعلومات، وذلك من منطلق أن "الآيزو" توفر المعرفة والإدراك حول كيفية إدخال وتحديث أساليب الأمان وتوجيه العمل لينتج عنه التزام داخلي بالمعيار أو التزام خارجي من خلال الحصول على شهادة تطابق رسمية.وانطلاقًا من هذه المفاهيم عمل صندوق التنمية الزراعية على بناء إستراتيجية خاصة بأمن المعلومات ساهمت بتوفير الحماية الكاملة لجميع البيانات والمعلومات نتيجة جهود بذلتها إدارة أمن المعلومات من خلال فريق احترافي متمرس استطاع قيادة الصندوق للحصول على شهادة الآيزو ISO 27001 كشهادة عالمية معترف بها.وعبّر المدير العام لصندوق التنمية الزراعية منير بن فهد السهلي عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أهمية جودة الخدمات المقدمة لعملاء الصندوق وغيرهم من الراغبين في خدمات الصندوق التمويلية، مثمنًا الجهود التي بذلها منسوبو الصندوق وشركاؤه في الجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات الصندوق ورؤيته الإستراتيجية لتوفير حلول تمويلية موثوقة ومستدامة تخدم عملاء الصندوق وتسهم في تطوير القطاع الزراعي ضمن منظومة اقتصادية متكاملة.// انتهى //09:49ت م0019

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