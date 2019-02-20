انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر في طريقها لتصبح أكبر مستثمر عربي بألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 فبراير 2019 09:48 صباحاً - كشف وزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن رغبة بلاده في استثمار 10 مليارات يورو إضافية بألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال حوار للوزير القطري مع صحيفة "هندلسبلات" الألمانية ونقلته وكالة الأنباء القطرية، أمس الثلاثاء، تناول فيه عدة قضايا متعلقة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الوزير القطري في السياق ذاته، موضحاً أنه بذلك ستصبح بلاده أكبر مستثمر عربي في ألمانيا بإجمالي استثماراتٍ قيمتها 35 مليار يورو، ولم يفصح آل ثاني عن ماهية الصفقات المقصودة.

ورداً على سؤال بشأن موعد فك الحصار المفروض على قطر، قال آل ثاني: "عليكم توجيه هذا السؤال إلى دول الحصار. نحن من جانبنا طلبنا منهم منذ البداية إثبات اتهاماتهم بقرائن ودلائل ملموسة".

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واستدرك قائلاً: "لكن شيئاً من ذلك لم يحدث. والعالم كله يعرف الآن أن هذا الحصار لا يرتكز على أساس، ولا طائل منه".

وأكد آل ثاني أن "قطر رصدت بالأرقام الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار الجائر"، مشيراً إلى أنها "ستطالب بتعويضات عنها من خلال دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية".

كما شدد على أن "دول الحصار خرقت معاهدات واتفاقيات دولية، وسيتوجّب عليها دفع ثمن ذلك".

وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها، بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً برياً وجوياً وبحرياً بدعوى دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه مخططات تهدف إلى السيطرة على قرارها الوطني والسيادي.