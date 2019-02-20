شكرا لقرائتكم خبر عن حرب الإرهاب والاستثمار تتصدر مباحثات بن سلمان مع قادة الهند والان مع التفاصيل

يعقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأربعاء، اجتماعات مع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند؛ ونائبه فينكايا نايدو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، في ثاني أيام زيارته إلى نيودلهي.

وناقش الاجتماعات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الاستثمارات الثنائية والدفاع والأمن والطاقة المتجددة، وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية الهندية.

بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن زيارة ولي العهد السعودي للهند، تستهدف مواصلة العمل على تعزيز التعاون المميز بين البلدين الصديقين، في المجالات كافة".

وصرح مسؤولون بأن الأزمة بين الهند وباكستان ستكون أحد المحاور خلال المحادثات بين ولي العهد السعودي والقادة الهنود.

واندلعت التوترات بين الجارتين النوويتين بعد تفجير انتحاري في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، مما أسفر عن مقتل 40 على الأقل من أفراد القوات شبه العسكرية الأسبوع الماضي.

ووصل الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، إلى الهند، وهي المحطة الثانية في جولته الآسيوية بعد زيارته إلى باكستان.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقدمه مستقبلي ولي العهد السعودي والوفد المرافق له لدى وصولهما إلى مطار نيوديلهي.

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ويضم الوفد السعودي وزراء وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبدأ الأمير بن سلمان، الأحد، جولته الآسيوية من باكستان التي تشمل الصين أيضاً، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030" في مجالات الطاقة الشمسية والسياحة والبنية التحتية.

ولفتت وسائل إعلام هندية إلى أن أسعار النفط ستكون محور مناقشات ولي العهد السعودي في زيارته إلى نيودلهي.

وأضافت أن الرسوم الإضافية المفروضة على الدول الآسيوية من قبل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، والتي تعتبر المملكة عضوًا مؤسسًا لها، من المرجح أن تكون محورًا لمناقشات رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي مع الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت أن الزيارة مهمة لتعزيز علاقات الطاقة بين البلدين في أعقاب القيود الأمريكية على إيران وفنزويلا وموردي النفط الرئيسيين الآخرين.

يشار إلى أن لدى البلدين تاريخ طويل من العلاقات التي بدأت منذ أكثر من 70 عامًا، وتحديدًا في 1947م عندما تم تأسيس العلاقات الدبلوماسية وتبادل الزيارات.