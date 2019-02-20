السعودية | الأرصاد تصدر تنبيها متقدما باستمرار الأتربة والغبار على نجران

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:37 صباحًا, 20 فبراير 2019 م المناطق - الرياض أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً باستمرار النشاط في الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ في الساعة الـ 9 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الـ 6 من مساء اليوم.

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