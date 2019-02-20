السعودية | التضخم في السعودية يعاود الانكماش

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:10 صباحًا, 20 فبراير 2019 م

انكمش معدل التضخم في السعودية خلال شهر يناير 2019 مقارنة بنفش الشهر من عام 2018، مسجلا معدلا سلبيا عند -1.9 في المائة.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، يُعد هذا أول انكماش في معدل التضخم منذ 14 شهرا، حيث كان قد سجل مستويات إيجابية خلال أخر شهرين من عام 2017، غضافة إلى عام 2018 كاملا.

وجاء ارتفاع التضخم في أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار الأغذية بنسبة 6.7 في المائة، والنقل بنسبة 11 في المائة، والتبغ بنسبة 10 في المائة.

ونتج ارتفاع التضخم خلال 2018 عن تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من تموز (يوليو) 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع 2018.