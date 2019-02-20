شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى والان نبدء بالتفاصيل

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى. ونقل د. عبدالله آل الشيخ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتمنياتهما لسموه ولقيادة الامارات بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشقيق أطراد التقدم والرخاء. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالتجربة البرلمانية الإماراتية الرائدة على مستوى المنطقة بما يعكس السياسة الحكيمة للقيادة بدولة الامارات الشقيقة.



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